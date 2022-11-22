世盃爆國歌風波　伊朗球員拒唱面臨處罰

英格蘭對伊朗周一在世界盃首輪賽事特別引來關注，作為歐洲勁旅的三獅兵團最終以6比2大勝亞洲第一的伊朗，球賽精彩，然而兩隊都涉唱國歌風波，伊朗球員更面臨被逐出國家隊的可能。

伊朗慘負英格蘭，創造了今屆世界盃最大的比數差距，而開賽前球員更做出大膽舉動，播國歌環節伊朗隊全隊球員拒唱，目無表情地站立兼保持沉默，以行動為伊朗女性爭取自由平等的權利，他們支持國內女性爭取自由及不戴頭巾。

據報道指不只是伊朗隊球員拒絕唱國歌，就連伊朗隊的葡萄牙籍領隊奎羅斯都是一臉嚴肅，有消息指主帥賽前已得悉球員這個舉動。

他們今次拒唱國歌，事緣與伊朗的宗教文化有關，今年9月有一位22歲的伊朗少女因為頭巾佩戴不當被警察拘捕，最後在拘留期間被折磨致死，事件在伊朗引起幾星期的抗議。在這位22歲少女過世不久，又有一名16歲的女生因沒有按規定唱贊歌被當地宗教警察打死。

伊朗球員在世界盃首戰這個舉動，引起全球關注，但他們可能面臨被剔出國家隊的危機；早前領隊奎羅斯公布伊朗世盃大軍名單前，有傳他受到伊朗足總的壓力，要求他放棄幾位曾公開支持反政府示威的球員，包括利華古遜前鋒阿斯蒙，但最終幾位焦點球員都榜上有名。

至於英格蘭被球迷留意到他們唱國歌時，有部份球員錯唱歌詞，車路士的美臣蒙特被鏡頭拍攝到他錯唱「天佑女王」，而由於英女王伊利沙伯二世於9月8日離世，並由查理斯繼承王位，所以歌詞亦已改為「天佑英王」。

其實英格蘭與德國在9月26日曾進行了比賽，當時國歌已經更新了歌詞，英軍已不是在英女王離世後首次唱國歌，但球迷認為錯唱歌詞不只美臣蒙特一個，應該還有其他球員都有這個問題。