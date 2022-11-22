美斯率華麗鋒線登場　阿根廷開火搶W

今晚世盃有連場激戰，超早場有好戲碼，球王美斯隆重登場，喺C組率領阿根廷鬥沙特阿拉伯。雙方實力懸殊，奪標熱門阿根廷鋒線極度華麗，務求盡炒對手，為奪取首名出線鋪路，以佢哋近9場比賽上半場全部領先嘅走勢，直取半場主勝。（Now 618及616台周二晚6時直播）

南美傳統勁旅阿根廷近年經常喺大賽決賽功虧一簣，被網民揶揄為「亞軍廷」，好彩佢哋上年美洲國家盃決賽擊敗巴西，終於擺脫「二奶命」污名，當然希望乘勝追擊，再嘗世盃冠軍滋味。領隊史卡朗尼今次打造最佳陣容，鋒線非常豪華，美斯、迪馬利亞、祖利安艾華利斯、保羅戴巴拿及拿達路馬天尼斯位位獨當一面，有充足本錢大踢進攻足球。

阿根廷早前熱身賽盡顯強大火力，以5比0大勝西亞球隊阿聯酋，上半場已經領先4球，迪馬利亞射入2球及1次助攻，今仗遇上另一支西亞球隊沙特阿拉伯，一班射手撻着晒，相信上半場可以迅速打開紀錄，提早奠定勝局。

沙特阿拉伯實力輸一條街

沙特阿拉伯今屆全部球員均效力本土聯賽，實力及經驗都難同阿根廷相提並論，佢哋之前5次參加世盃決賽周，有4次分組賽出局，明顯只屬陪跑分子，其中上屆面對俄羅斯及烏拉圭，都係輸波兼上半場落後，僅於最後一場擊敗埃及，遇上阿根廷強大攻力凶多吉少，睇怕上半場都抵擋唔住，阿根廷半場主勝相當穩陣。

直播表

周二6:00pm 世界盃 阿根廷Vs沙特阿拉伯

Now 618、616

周二9:00pm 世界盃 丹麥Vs突尼西亞

Now 618、616

周三凌晨零時 世界盃 墨西哥Vs波蘭

Viu TV 99、Now 618、616

周三3:00am 世界盃 法國Vs澳洲

Now 618、616