法國再遇澳洲　杜國樑、莫漢睿演「港會內訌」

2022年卡塔爾世盃正式展開，衞冕冠軍法國將於周三（23日）凌晨登場，繼上屆分組賽後再與澳洲正面交鋒，而兩名港會球員杜國樑、莫漢睿亦上演「內訌」，且看「公雞軍團」能否再次取勝，抑或「袋鼠國」能夠報回一箭之仇。

法國於2018年事隔20年再次贏得世盃冠軍，今屆自然被視為奪冠大熱，可惜賓施馬因傷無緣出戰，身為港法混血兒的港會中堅杜國樑（Alex），直言這位射手缺陣是球隊的損失，預計衞冕過程不會輕鬆：「就算法國隊有球員受傷，我都覺得佢哋係其中一支有力奪冠嘅隊伍，至少可以打入四強；不過都明白今屆會幾難踢，尤其巴西同阿根廷都幾強。」

對於法國即將連續兩屆，於分組賽遇上澳洲，Alex有信心球隊今場能夠再次獲勝：「法國絕對有足夠質素贏波，只係睇吓戰況可唔可以輕鬆啲。」

至於另一名港會中場兼港澳混血兒莫漢睿（Henry），承認法國今屆雖然缺少賓施馬等主力，但整體實力依然比澳洲優勝，希望球員可以盡力而戰：「無錯澳洲係好大機會輸波，但我相信波係圓嘅，所以我會抱有期望；所有球員由頭到尾需要保持專注，尤其防守上要同隊友保持良好溝通，另外都要把握僅有埋門機會。」Henry續指澳洲今屆挑選了不少具潛質的年輕球員，認為球隊絕對有力搶分，自己將會與朋友在港一起打氣。