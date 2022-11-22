衞冕之路第一擊　法國殘陣細鬥澳洲

輪到法國登場喇！今晚世盃D組首輪尾場，由上屆盟主法國出戰澳洲。法國傷兵滿營，箭頭賓施馬更因傷緣盡世盃，攻力嚴重受削，面對一心死守嘅「袋鼠國」，隨時老鼠拉龜冇碇埋手，2.5球入球細有分頭值博。（Now 618及616周三凌晨3時直播）

雙方繼上屆後再次同組，雖然法國實力強橫，可惜喺世盃開幕前傷兵不斷，先有兩大中場主力保羅普巴及尼高路簡迪重創早早絕緣，之後再有派斯奴甘佩比及尼干古傷出，特別係中場需要由曹亞文尼、拉比奧特擔大旗，無論係默契定級數點都爭啲。

主力後衞華拉尼帶傷入選，賓施馬嘅空缺預計會由基奧特代替，但考慮到「銀河唯一」已經36歲，基沙文亦狀態一般，前線太倚賴基利安麥巴比單打獨鬥，進攻效率打折扣。

袋鼠遇強必龜縮

另一邊廂，憑附加賽殺入世盃嘅澳洲，各項賽事近5仗未輸過，不過阿倫穆爾、馬菲歷基等主力年紀偏大，加上前線把握力一般，近3仗全開2球或以下，遇強必定死守。查實法國各項賽事近5仗贏得1場咁大把，只入4粒及全開2球或以下，攻力認真麻麻，加上之前5屆世盃，有4支衞冕之師喺分組賽出局，包括2002年嘅法國，呢個「衞冕魔咒」威力驚人，「高盧雞」唔想重蹈覆轍，一定小心為上，2.5球細盤有逾兩倍抵玩。