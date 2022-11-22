丹麥突尼西亞鬥磨獻細

世盃D組賽事，被視為今屆其中一支神奇球隊嘅丹麥，將會硬撼非洲球隊突尼西亞。丹麥上年喺歐國盃殺入4強，實力不庸置疑，呢支北歐勁旅特點係機動性極強，防守效率尤其突出，首戰面對同樣守強攻弱嘅突尼西亞，預料戰情會頗為膠著，入球細2.5球值博。（Now 618及616周二晚9時直播）

丹麥喺上年歐國盃發生基斯甸艾歷臣暈倒球場事件，但全隊表現未受影響，更一鼓作氣殺入4強。基斯甸艾歷臣今屆強勢回歸，帶領巴夫韋迪、卡積亞、卡斯柏舒米高等經驗豐富球員，一眾戰將非常重視效率，賀積查治、安達斯基斯坦臣等以防守硬淨見稱，等閒球隊想入丹麥波唔容易。

兩軍同屬守強攻弱

丹麥領隊賀文特戰術以防守為先，今屆世盃外10場比賽只失3球，防線穩陣程度極高，佢哋上屆世盃雖然喺16強出局，但4場賽事亦只失2球，總入球全開2球或以下，可見丹麥喺國際大賽一樣可以踢出高水平防守。

突尼西亞本身亦是守強於攻，今屆8場世盃外賽事就有6場保持不失球，不過球隊進攻板斧不足，施菲迪尼查斯利、尼姆施列迪、尤素夫馬薩連等老將都唔係高產射手，今仗首戰丹麥會踢得格外謹慎，開入球細2.5球機會高。