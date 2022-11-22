大器晚成　加拿大隊長39歲先世盃處子戰

加拿大自1986年之後，相隔36年再次打入世界盃決賽周，39歲加拿大隊長艾迪巴赫捷臣喺球員生涯尾聲，終於有機會迎來世界盃處子戰，總算無憾，佢亦成為世界盃決賽周史上第2大年齡非門將球員，僅次於喀麥隆傳奇射手米拿。

講到加拿大最大名氣球員，一定係效力拜仁慕尼黑嘅22歲「左路之王」艾方素戴維斯，但論江湖地位，隊長艾迪巴赫捷臣認第二，冇人敢認第一，呢位中場多年來一直喺歐洲搵食，曾經效力哥本哈根、燕豪芬，由2013年至今都效力土耳其球隊比錫達斯，可以話係球壇長青樹。

艾迪巴赫捷臣已為加拿大征戰19年，曾多次於世界盃外圍賽飲恨，到依家可以踢決賽周，佢表示簡直好似發夢。艾迪巴赫捷臣已為加拿大上陣98場，換言之可望喺世界盃期間，成為球隊史上首位百戰球員，更加有意義。

值得一提，世界盃史上最年長參賽嘅非門將球員係米拿，紀錄為42歲零1個月8日，艾迪巴赫捷臣以39歲零9個月17日排第2位，由於2026年世界盃由加拿大、美國及墨西哥合辦，可直入決賽周，如果到時艾迪巴赫捷臣仲未退役，就有機會打破米拿嘅紀錄。