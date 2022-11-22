經驗老到　食慣頭胡墨西哥搶韁夠贏波

今晚世盃C組首輪搶分戰，墨西哥火併波蘭。墨西哥屬世盃常客，球員見慣大場面，每屆世盃首戰都有穩定演出；相比下波蘭出席決賽周唔算多，而且單靠羅拔利雲度夫斯基孭飛，難有作為，墨西哥近7屆世盃首輪6勝1和，可謂食慣頭胡，主勝好路。（ViuTV 99、Now 618及616周三凌晨零時直播）

墨西哥今屆同美國及加拿大喺中北美洲攜手出線，3個國家更合辦2026年世盃決賽周，今屆自然唔想失威，加上墨西哥屬世盃初創球隊之一，1930年首屆就開始參賽，連同今屆已經17次亮相決賽周，並由1994年開始連續7屆小組出線，近7屆世盃首戰6勝1和，非常可靠。

陣容方面，門將奧祖亞已經第5度出戰決賽周，佢嘅CF阿美利加隊友尼斯達阿拿祖及亨利馬田，都係球隊主軸，中場由隊長古亞達度孭飛，配合拿玻里翼鋒夏榮羅辛奴，經驗技術兼備。

波蘭過分倚賴羅拔佬

眾所周知波蘭屬「一人球隊」，過份倚賴「羅拔佬」爭勝，不過這位巴塞前鋒已經34歲，只能盡力而為，波蘭上屆先重返決賽周，連分組賽都突破唔到，今屆亦只憑世盃外附加賽入圍，分組賽前景難以睇好，首仗遇上世盃老手墨西哥，相信凶多吉少。