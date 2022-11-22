世界盃驚天冷門　沙特奇迹反勝阿根廷

周二(22日)晚世界盃C組爆出驚天大冷門，阿根廷雖然有美斯早段射入12碼，但下半場出現大逆轉，沙特阿拉伯迅速轟入2球靚波，戲劇性以2比1反勝阿根廷，勁爆18倍冷W。阿根廷今場有3次入波被吹越位，注定冇運行，曾經透露最後一屆參賽嘅美斯想一圓冠軍夢，恐怕難上加難。

兩軍實力有一定距離，奪冠熱門阿根廷一開波就搶攻，開賽唔夠2分鐘，迪馬利亞右路策動攻勢，美斯起腳，僅被門將艾奧韋斯單手撲出。

阿根廷攻勢陸續有來，踢到7分鐘，中場柏利迪斯喺禁區內被對手拉跌，球證睇完VAR後，判罰12碼，第5屆踢世界盃決賽周嘅美斯輕鬆射入打開紀錄，成為阿根廷史上首位4屆世界盃有波入嘅球員，如果計埋其他國家，則係第5位獲此成就嘅球員，另外4位係比利、施拉、高路斯、C朗。

戰至22分鐘美斯再有入波機會，佢單刀射入，但因為越位被判無效。僅過5分鐘，輪到拿達路馬天尼斯單刀射入，但經過VAR檢視，球證再次判越位，呢位國際米蘭前鋒之後又入波越位，阿根廷連續3次食詐胡，結果上半場僅領先1比0。

換邊後出現戲劇性大逆轉，48分鐘沙特阿拉伯中場線截到波，立即打反擊，由艾舒希利窄角度射入扳平1比1，僅過5分鐘，艾達沙尼射入世界波，協助沙特阿拉伯反超前2比1。

62分鐘阿根廷有扳平良機，達利亞費高近距離攻門，卻被沙特阿拉伯門將艾奧韋斯神勇救出，其後迪馬利亞起腳，又被艾奧韋斯接實。

美斯主射罰球高出，佢更加罕有以頭槌攻門，都被艾奧韋斯接住，阿根廷出師不利，各項賽事36場不敗走勢斷纜。