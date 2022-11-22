逼走功勳領隊　薛耶治先至係摩洛哥真主帥

現今球壇，球星有時比領隊更有權力及影響力，除咗大家熟悉嘅C朗之外，摩洛哥翼鋒薛耶治亦係其中之一，由於佢同前國家隊主帥夏利荷錫不和，一度宣布退出國家隊，摩洛哥足總為咗令呢位車路士球星出戰世界盃，不惜炒夏利荷錫，難怪球迷認為薛耶治先至係摩洛哥「真主帥」，現任領隊列格拉基只係傀儡。

夏利荷錫曾經執教巴黎聖日耳門，科特迪瓦、日本國家隊等球隊，2019年接手摩洛哥帥位，呢位名帥治軍嚴明，曾經公開批評薛耶治比賽態度差、扮傷，無心為國家隊比賽，結果薛耶治一怒之下，今年2月宣布退出國家隊。

不過，摩洛哥足總認為球隊出戰世界盃，唔可以冇咗薛耶治，今年8月炒咗率領球隊打入決賽周嘅夏利荷錫，說服薛耶治回歸，令人嘩然。

現任主帥列格拉基年僅47歲，以往只執教過卡塔爾及摩洛哥球會，資歷非常淺，難怪被指係傀儡，薛耶治先至係真正話事人。

摩洛哥足總為咗薛耶治而換帥，明顯係一次賭博，至於賭贏亦或賭輸，大家拭目以待。