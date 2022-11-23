曼聯宣布同C朗即時解除合約

曼聯香港時間周三(23日)凌晨官方宣布，與基斯坦奴朗拿度(C朗)達成協議，即時解約。

曼聯聲明多謝C朗兩次效力曼聯期間，上陣346場射入145球，並祝佢同屋企人一切安好。曼聯官方聲明稱，與C朗協議解約後，將會與領隊坦哈格共同展開球隊改善工作。

今次曼聯解約可說係一種解脫，對雙方都係好事，自從今季曼聯聘用坦哈格執教，C朗缺席季前集訓開始，雙方矛盾不斷，坦哈格更將C朗貶為後備，直至早前C朗在專訪數臭曼聯，雙方關係正式破裂，解約係必然結局。

C朗嚟緊將第5度征戰世盃，率領葡萄牙上陣，分組賽首戰對加納。

英國博彩公司Sky Bet開出C朗下一站賠率，大熱係回歸葡超母會士砵亭，只得2倍，其次係車路士2.5倍，去美職搵食就有5倍，之前有傳佢自薦返皇馬踢半年做賓施馬替工，都有11倍。

C朗下一站賠率

士砵亭 2倍

車路士 2.5倍

美職任何球會 5倍

拜仁慕尼黑 8倍

巴黎聖日耳門 10倍

皇家馬德里 11倍