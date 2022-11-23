法國周三(23日)凌晨進行世盃衞冕第1擊，喺先落後情況下4比1大勝澳洲，打破近16年衞冕球隊喺世盃首戰不勝魔咒。法國喺決賽周前有主力賓施馬受傷退隊，但頂替佢嘅基奧特就交足貨，頭頂腳踢梅開二度，呢2個入波亦令佢以51球，追平亨利成為法國史上入波最多球員。

過去12屆世盃，只有3支衞冕球隊可以喺世盃首仗贏波，對上一支已經要數到2006年嘅巴西，法國今場亦先食驚風散，開波9分鐘就走甩奇治葛雲先失守，不過法國企穩陣腳後即控制戰局，27分鐘由拉比奧特頭槌追平，5分鐘後拉比奧特前場截擊成功，交畀基奧特射成2比1。

下半場係法國天下，68分鐘基利安麥巴比接應奧士文尼迪比利右路傳中頂入，71分鐘基利安麥巴比左路突破傳中，基奧特銅頭一搖頂成4比1完場。法國大勝後喺D組排榜首，丹麥同突尼西亞各得1分，而澳洲就0分排榜尾，法國喺次輪將會大戰丹麥。

上屆世盃法國捧盃，基奧特喺7場比賽全部上陣(6場正選)但1球都冇入到，已經36歲嘅佢今屆原本會做賓施馬後備，但依家臨危受命擔正，第1場波就轟入2球，佢喺法國累積51個入球，追平傳奇前鋒亨利紀錄，成為法國史上入波最多球員，若果法國可以繼續晉級，基奧特獨攬寶座亦係遲早問題。