曼聯宣布計劃賣盤　叫價高達90億鎊

繼宣布同C朗拿度提前解約後，英超勁旅曼聯周三(23日)凌晨再有重大消息，球會發聲明證實格拉沙家族正研究唔同經營方式，包括物色新投資者甚至將曼聯出售。英國《每日郵報》指格拉沙家族叫價或高達90億鎊。

曼聯聯席主席阿夫拉姆格拉沙同祖爾格拉沙，喺聲明中表示：「我哋正尋求延續曼聯輝煌嘅歷史，管理層同意研究唔同嘅經營策略，包括引入投資者、賣盤或其他交易方式，亦會評估球會各方面嘅潛力，包括球場等基礎設施、擴充全球商業營運，目的係確保曼聯男、女隊嘅長期成功，令球迷、股東受惠。」曼聯已經委託投資銀行同顧問機構去進行今次計劃。

據英國《每日郵報》報道，曼聯目前市值約50億鎊，不過格拉沙家族嘅賣盤價可能高達90億鎊，作為曼聯球迷嘅英國首富拉特克利夫，傳聞會係潛在買家之一。

格拉沙家族喺2005年以7.9億鎊成功收購曼聯，但佢哋將貸款轉移到球會身上，令曼聯負債纍纍，加上球隊成績下滑，17年來球迷不斷發起「踢走格拉沙」嘅大小示威，早前C朗拿度接受皮爾斯摩根專訪，亦有批評格拉沙家族嘅經營，如果今次賣盤成功，曼聯球迷將係最大贏家。