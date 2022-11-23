每4年紅一次　墨西哥門神搞喊女球迷

墨西哥喺C組首仗0比0悶和波蘭，門將奧祖亞勇救羅拔利雲度夫斯基嘅12碼成為大英雄，球迷對呢位37歲老將既熟悉又陌生，雖然佢喺球會生涯籍籍無名，但每4年踢一次世盃決賽周都會爆紅，今場佢救出12碼後，有女球迷激動到即場爆喊。

因貌似吳鎮宇而被香港球迷稱為「大Sam」嘅奧祖亞，依家效力國內球會CF阿美利加，過去曾效力過阿些斯奧、馬拉加、CF格蘭納達、標準列治等球會，平時基本上冇球迷會留意到佢，但第5次代表墨西哥出征世盃嘅佢，每次都喺呢個世界舞台大放異彩。

2006年首次踏足世盃舞台，奧祖亞喺2014世盃分組賽面對東道主巴西，作出6次神奇撲救幫墨西哥守和0比0，表現震驚全球，上屆世盃分組賽對德國，更加9次撲救助球隊贏1比0，今次面對世界足球先生得主羅拔利雲度夫斯基12碼，成功撲救幫墨西哥力保不失，再次揚威世盃。

奧祖亞成為墨西哥自1930年後，第1個喺世界盃救出12碼嘅門將，佢賽後自爆曾做功課研究「羅拔仔」嘅12碼：「好開心救出12碼，而且仲保持0失球，呢1分對墨西哥非常重要，我同教練喺1個月前已經開始研究羅拔利雲度夫斯基嘅12碼。」