德日大戰一觸即發　簡古爾佐佐木周各有心水

世界盃E組周三（23日）展開角逐，率先上演德國大戰日本。今季港超賽場不乏德國及日本球員馳騁，我們就找來效力標準流浪的簡古爾，及冠忠南區的佐佐木周，齊齊分析今場大戰形勢。

德國今屆世盃被抽入死亡之組，效力標準流浪的德國籍外援簡古爾，表示每場比賽皆十分難踢，希望今場對日本能夠全取3分，藉此取得出線主導權。簡古爾續指今屆德國隊大軍名單中，坐擁不少效力拜仁慕尼黑的球星，相信他們的發揮好壞，對勝負尤其關鍵：「哥列斯卡、甘美治、利萊辛尼同湯馬士梅拿等，全部都屬於德國隊主力，而且佢哋夾慣夾熟，默契毋容置疑，相信可以小勝2比0。」

說起世界盃的回憶，冠忠南區隊長佐佐木周（Shu）就想起上屆16強，日本與比利時上演的入球大戰，雖然當時「藍武士」最終反輸2比3，但球隊的令人驚喜的表現，依然令Shu留下深刻印象。今場面對傳統勁旅德國，日本自然被看低一線，佐佐木周承認今場對「藍武士」而言極具挑戰：「日本隊陣中有好多球員係第一次踢決賽周，佢哋難免會覺得緊張，加上要負起代表日本嘅責任，壓力絕對唔小；希望球員硬淨啲，呢場我覺得會踢成1比1，對我嚟講和波都係可以接受嘅結果。」