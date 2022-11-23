為南韓足球造勢！國腳家人出演綜藝踢餐飽

除咗K-pop同韓劇，南韓嘅綜藝節目，同樣深受國內同海外觀眾歡迎。除咗《Running Man》、《兩天一夜》、《新西遊記》同《我家的熊孩子》呢類由出名搞笑藝人、偶像或者歌手孭飛嘅綜藝之外，近年有好多題材相對偏門嘅綜藝真人騷，同樣大受歡迎，收視高到你唔信。

好似由車太鉉同趙寅成出演嘅《偶然成為社長》、由女舞者擔綱嘅《Street Woman Fighter》，同講述素人分手情侶重聚面對復合定展開新戀情嘅《換乘戀愛》，都殺出咗一條血路，唔係帶旺節目所在地嘅經濟，就係捧紅咗出現嘅舞者或者素人。而為咗食正南韓出戰2022年卡塔爾世界盃呢條水，SBS早喺年半前就推出一個叫做《골때리는그녀들》（譯名：射門的女孩們）嘅足球真人騷，搵齊李榮杓、李天秀、金秉址、白智勳同曹宰榛一班前國家隊成員參與，出任各支參賽球隊嘅教練之外，喺組隊方面都花咗好多心思同資源，務求吸引唔同層面同界別嘅人，關注個節目，關注足球！

《射門的女孩們》依家播緊第3季，參賽過嘅球隊好多，包括由模特兒組成嘅「巨人隊」、由演員組成嘅「行動主意者隊」、由來自世界各地KOL組成嘅「世界級足球隊」、由跨代女團成員組成嘅「頂級隊」、由著名體育主播組成嘅「蟒蛇隊」，同埋由歷代南韓國家隊球員嘅家人組成嘅「國家隊家人隊」。

可能因為李天秀老婆Shim Ha Eun帶頭響應嘅關係，其他「家人」都非常踴躍，而且個個大有來頭，好似老爺係車範根嘅藝人韓彩雅、北韓國腳鄭大世靚空姐老婆明瑞賢，同南韓國腳李浩歌手老婆楊恩智等等。咁現役南韓國腳嘅家人有無份？梗係有啦！3號門將趙賢祐嘅大學研究員老婆李熙英、中場李康仁個家姐李正根，同埋前鋒黃喜燦個家姐黃熙正都係球員。其中司職中場嘅李正根，喺隊中起動嘅作用，就同佢細佬一樣，唔高大但勝在扭得射得，上季唔只帶領「國家隊家人隊」奪得總冠軍，自己仲攞咗分組賽嘅MVP。

《射門的女孩們》最新嘅一集犀利喇，由朴智星做領隊，帶住兩位節目主持李壽根同裴星才，同埋幾位球員去到葡萄牙，搵埋費高一齊分析吓今屆世界盃南韓同葡萄牙嘅機會，當然仲有踢番場友誼賽。大家上網打 #골때리는그녀들 #박지성 就可以搵到片睇。