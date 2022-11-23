成功沒有捷徑 Skills Challenge突破自我界限

「想提升自己技術，就一定要重複不斷練習。」「賽馬會學界足球發展計劃」早前舉行賽馬會青少年足球技巧挑戰賽（Skills Challenge），邀請了超過十間中小學校參與。透過不同項目訓練挑戰，全面提升學生的足球盤扭以及傳射技巧。另外，更邀請了兩位在2015年賽馬會青少年足球精英訓練營的優秀球員黃皓雋及趙聡悟示範球技以及分享經驗。

效力傑志的趙聡悟認為Skills Challenge對球員來說相當重要：「因為傳球、射門及運球是日常最基本訓練，而且對每一位足球員來說為了成為一個專業足球員，這些訓練是最基本；無論訓練抑或比賽，這些訓練及技巧對我們來說是相當重要。」

現效力東方的黃皓雋就憶述當年參加訓練營的體驗：「我記得當年參加這個活動的時候只得十四、十五歲。當時自己仍然十分年輕，這令我有機會去英國感受香港以外的踢球體驗。同時，讓我在英國訓練體驗中，認識到在球場上抑或在球場外生活，應該要有態度及習慣。」

樂善堂王仲銘中學郭健男教練及救世軍卜維廉中學學生都認為今次足球技巧挑戰裡的傳球挑戰賽訓練包含著運球、傳球及短跑等元素，是一般足球比賽是需要具備的，有助他們將基本功進一步提升。

最後黃皓雋補充成功並沒有捷徑，無論像美斯或夏蘭特這些卓越非凡足球員，他們背後都是付出不少努力，流了不少汗水。他亦寄語現時年輕足球員必須重複不斷練習及每日特訓，長遠一定看見自己進步。