克羅地亞鬥摩洛哥　莫迪歷領軍穩中求勝

上屆亞軍克羅地亞於F組首戰則鬥摩洛哥，作為上屆最佳球員兼前金球獎得主莫迪歷最後一屆世盃，「格仔兵團」實力雖比摩洛哥強，但主力平均年紀較大，將會採取以慢打快，加上佢哋習慣喺分組賽穩中求勝，近8場6次半場同對手半場打和，半場和博得過。（Now 618及616周三晚6時直播）

克羅地亞擁有多名上屆亞軍成員，除咗「魔笛」之外，仲有比列錫、波索域、卡拉馬歷、洛夫雲、高華錫及杜馬高維達等，經驗豐富但年事已高，莫迪歷已經37歲，不過佢一向踢法聰明，喺皇馬可見一斑，憑上乘嘅技術校炮，唔需要太體力化。事實上，「格仔兵團」大賽表現相當穩定，唔會亂咁用力，好似上屆決賽周咁，分組賽3戰全勝，其中兩場半場同對手打和，累積近8場世盃決賽周分組賽，6次開半場和。

摩洛哥雙箭打柴攻力弱

摩洛哥喺決賽周前3個月炒咗夏利荷錫，換上列格拉基後，薛耶治等主將重返陣容，而且3場由喺佢麾下嘅賽事保持不敗，不過摩洛哥今場兩名射手沙比利同艾沙蘇利都因傷缺陣，影響攻力。睇番上述3仗，當中兩場開出半場和，再加上雙方今次係世盃史上第一次交手，相信亦會步步為營，再追半場和。

直播表

周三6:00pm 世界盃 摩洛哥 Vs 克羅地亞

Now 618、616

周三9:00pm 世界盃 德國 Vs 日本

Now 618、616

周四凌晨零時 世界盃 西班牙 Vs 哥斯達黎加

Viu TV 99、Now 618、616

周四3:00am 世界盃 比利時 Vs 加拿大

Now 618、616