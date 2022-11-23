奧祖亞獲女網紅承諾　墨西哥捧盃陪上床

墨西哥喺世盃首仗0比0打和波蘭，門將奧祖亞人氣爆升，早前更獲色情網紅「另類鼓勵」，話如果佢可以帶領墨西哥捧走世盃冠軍，就答應同佢上床作為獎勵。墨西哥過去喺世盃最佳成績，係1970年同1986殺入8強。

墨西哥模特兒Wanda Espinosa，近年加入被稱為「成人版IG」嘅收費情色平台Onlyfans走紅，喺IG嘅粉絲數多達117萬人，佢早前接受阿根廷《Elo Podcast》訪問，被問到可以點樣幫墨西哥爭取好成績，Wanda就大膽表示如果墨西哥捧盃，佢會陪奧祖亞上床：「奧祖亞，我會喺床上施展渾身解數，令你開心過捧世盃冠軍！」

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事實上，除咗Wanda對奧祖亞開出獎勵計劃，另外兩位Onlyfans嘅網紅Daniella Chavez同Jessica Sodi，亦答應墨西哥主將夏榮羅辛奴畀佢免費註冊做會員。墨西哥下輪分組賽會大戰啱啱輸波嘅阿根廷，最後一輪會鬥沙特阿拉伯。