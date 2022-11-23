美斯收沙特巨額代言費　背叛阿根廷！

阿根廷在世盃第1擊大熱倒灶，令人震驚地以1比2不敵沙特阿拉伯，「球王」美斯雖然靠12碼為阿根廷入波，但賽後仍然受到球迷質疑。美斯今年5月落實出任沙特阿拉伯旅遊大使，每年代言費高達2,500萬鎊，這次合作引起不少爭議，尤其沙特阿拉伯將與阿根廷爭奪2030世盃主辦權，美斯被指為巨額代言費而背叛阿根廷。

據英國《The Athletic》報道，美斯在5月簽約出任沙特阿拉伯後，即時引起球迷不滿，認為他不應為有人權問題的沙特阿拉伯宣傳，而且他效力的巴黎聖日耳門，本身是卡塔爾王室控制，這次合作無疑是掉轉槍頭，而最令球迷驚訝的是，美斯有機會代表沙特阿拉伯，「倒戈」與阿根廷爭奪世盃主辦權。

隨住下屆世盃擴充隊數，主辦權都會由多國合辦，2026世盃就會由美國、加拿大和墨西哥合辦。阿根廷早喺5年前就表明希望同烏拉圭、巴拉圭、智利合作申辦，當時美斯同烏拉圭球星蘇亞雷斯在一場比賽前穿上「20」、「30」號球衣來宣傳。不過美斯答應出任沙特阿拉伯大使，其中一個重點項目就是「Vision 2030」，消息指沙特阿拉伯將聯同希臘、埃及申辦，美斯要履行合約，難免要同阿根廷打對台。