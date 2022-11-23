世盃E組首輪大戰，4屆冠軍德國硬撼亞洲勁旅日本。德國近年喺國際大賽表現失色，上屆世盃分組賽出局，上年歐國盃亦喺16強止步，費歷克上任後提拔唔少新人，但穩定性明顯下降，面對防守硬淨嘅日本隨時陷入苦戰，上半場悶戰居多，一於博半場和。（Now 618及616周三晚9時直播）

德國今屆受到傷兵問題困擾，主力前鋒迪姆華拿、進攻中場馬高列奧斯都因傷冇份入選，前鋒選到17歲嘅尤素法莫高高同20歲嘅卡廉艾迪耶美，中場主將穆斯亞拿亦只有19歲，佢哋喺國際大賽嘅演出仍係一大問號。反而由紐亞、魯迪格、甘美治等領導嘅後場更有保證，分組賽首戰或會採取穩陣踢法。

「藍武士」防守韌力十足

日本多數主力都喺歐洲效力，當中包括淺野拓磨、鐮田大地、吉田麻也、堂安律等8位喺德國搵食嘅球星，所以佢哋對歐陸式踢法非常熟悉，領隊森保一嘅防守戰術韌力十足，世盃外踢18場比賽只失過6球，今仗面對同組實力最強嘅德國，難免會先採取穩守戰術。

「藍武士」上半場踢法偏向保守，近5仗有4次開出半場和。德國喺飛卡塔爾參賽前，曾經約戰另一亞洲球隊阿曼，但球隊表現全無霸氣，最終只係喺尾段入波小勝1比0，德國嘅鋒力未必可以輕易攻陷日本，博半場和好路。