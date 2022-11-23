遇弱壓前狂攻　西班牙大盤騷哥利

世盃E組西班牙對哥斯達黎加，「鬥牛兵團」西班牙一向踢進攻足球，加上今仗對手較弱，預料會壓前搶攻。至於中北美洲球隊哥斯達黎加志在參與，今仗鬥勁旅，目標只求破蛋已經有交代，考慮到雙方近3次對賽總入球全開3球或以上，可再追中位數2.5球嘅入球大。（Viu TV 99、Now 618及616周四凌晨零時直播）

西班牙喺安歷基執教下，繼承巴塞隆拿主攻踢法，陣中擁有多位巴塞球員，包括費倫托利斯、安素法迪、柏迪、加維、布斯基斯等，其中兩位新星柏迪、加維早前熱身賽對約旦，都取得入球，進攻點甚多，要撕開哥斯達黎加防線，並不困難。不過，西班牙防線人腳星味稍遜，甚至被約旦攻破大門，加上後衞荷西加耶因傷退隊，僅補選19歲巴塞小將巴爾迪，預料幫助不大，哥斯達黎加隨時有機會「偷雞」入波。

哥斯達黎加有力駁火

哥斯達黎加以本土聯賽球員為主，較有名氣球員係效力墨西哥球隊利昂嘅前鋒祖爾甘保，呢位30歲射手曾經效力阿仙奴、貝迪斯、維拉利爾等歐洲球隊，擁有豐富大賽經驗，有力威脅西班牙防線，甚至取得入球都唔出奇。西班牙主勝冇肉食，捧入球大更抵玩。