希亞路：西班牙最可靠　始終係呢瓣…

我曾經以球員及教練團成員身份，帶領西班牙國家隊征戰世盃決賽周，完全感受到職球員將會承受的壓力，尤其是西班牙曾於2010年封王，球迷及國民們自然對我們寄望甚殷，如何將壓力轉化成為動力，是主帥安歷基面對的最重要課題。

幸好，西班牙今次點兵，做到以老帶新的效果，對小將們的壓力紓緩，絕對有一定幫助。不過西班牙陣中，亦早有不少懂得自我化解壓力的成熟小將，例如柏迪，此子雖然年僅19歲，但經已代表西班牙出戰上年的歐國盃決賽周，更加是巴塞隆拿的常規正選球員，無論技術、傳球能力以至心理質素，皆已達至世界級水平。

老將方面，當然不得不提布斯基斯。此子多年來均在西班牙中場擔任搶斷、控制節奏的無名英雄，由他帶住柏迪，西班牙的中場實力，絕對是整支國家隊中最可靠的一環。

前線方面，正如我之前所述，我相信艾華路莫拉達有機會於今屆賽事大放異彩。的確，他或許會錯失一些機會，不過此子經常出現在對的位置，這種能力，使他在國家隊佔據一席位，只要今仗取得入球，他的信心獲得提升，往後賽事肯定會越踢越順。

哥斯達黎加是世盃決賽周的常客，但今屆卻要憑附加賽擊敗新西蘭，才取得決賽周入場券，戰力比以往退步不少。我預計西班牙今仗會以控球在腳的踢法，消耗哥軍體力，久守必失，哥斯達黎加料會全失3分，西班牙旗開得勝。