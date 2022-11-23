西班牙掀青春風暴　馬高斯：贏冠軍唔容易

西班牙周四（24日）凌晨將於今屆世界盃亮相，曾於2010年首次問鼎冠軍的「狂牛軍團」，今次大軍有不少年輕新晉入選，經驗備受質疑。雖然如此，但效力東方的西班牙外援馬高斯，就仍對陣中球員質素充滿信心。

今季港超賽場有不少「狂牛兵」面孔，其中就包括效力東方的馬高斯，西班牙即將在世界盃亮相，馬高斯都有關注「狂牛軍團」備戰情況。由安歷基領軍的西班牙，整體陣容年輕化，25歲或以下球員超過大軍人數一半，當中不乏柏迪基加維等新星，有球迷擔心西班牙經驗欠奉，但馬高斯就對年輕人非常有信心：「世界盃係好困難嘅賽事，西班牙有機會贏得冠軍，但過程唔容易。今次唔少年輕球員入選，佢哋唔少人效力豪門，質素係好高，但球隊需要非常努力，先至可以喺世界盃呢啲大賽中脫穎而出。」

馬高斯尤其對西班牙進攻表現非常期待：「我哋每個中前場球員都有能力入波，所以你唔會估到邊個會挺身而出。」他呼籲球迷要留意有份入選的20歲畢爾包前鋒尼高拉斯威廉斯，認為此子的速度能夠幫助球隊。西班牙首戰面對哥斯達黎加的比賽，將會在香港時間深夜舉行，馬高斯表示由於要早起練波，未必會捱夜觀戰，但他相信西班牙能夠在首戰旗開得勝。