加拿大事隔36年再亮相　比利時搶韁唔留手

世盃F組今晚開打，上屆季軍比利時火併加拿大。比利時坐擁奇雲迪布尼等「黃金一代」，不過防線老化嚴重，惟有以攻代守。「楓葉國」事隔36年再戰決賽周，主帥靴文揚言拒絕死守，隨時合演入球騷，2.5球嘅大盤不容錯過。(Now 618及616周四凌晨3時直播)

比利時近兩屆世盃闖入8強及4強，始終無緣大賽冠軍，而防線老化問題愈來愈嚴重。自高柏尼、華美倫掛靴後，主帥馬天尼斯仍然倚賴老將維頓漢同艾達韋列特而為人詬病，上仗熱身賽對埃及，由艾達韋列特帶住新仔迪巴斯及艾法菲亞迪，默契欠奉又冇位置感，最終爆冷輸1比2，相信今仗會用番「兩老」搭住丹當斯卡，但「兩老」表現明顯走下坡，回防速度偏慢，馬天尼斯確係有苦自己知。

既然防守問題難一時三刻解決，球隊勢必以攻代守，儘管「魔獸」盧卡古因傷頭兩輪缺陣，巴舒亞伊又時好時壞，幸好新進前鋒奧賓達表現唔錯，5次代表「歐洲紅魔」上陣已入2粒，加上中場核心奇雲迪布尼弗到漏油，單計今季英超已貢獻9個助攻，而中場泰利文斯及李安度杜沙特態勇，唔愁冇供應。

加拿大講明唔死守

另一邊廂，加拿大唔單止係自1986年後再次征戰世盃決賽周，亦係下屆世盃東道主之一，當然想省靚個招牌，主帥靴文講到明唔會擺鐵桶陣。雖然拜仁快翼艾方素戴維斯今仗未必出得，但仲有喺歐洲搵食嘅約拿芬大衞同施利拿連擔大旗，兩人喺世盃外共入11球，而約拿芬大衞今季喺法甲亦有9球進帳，「楓葉國」近6仗有4次開3球或以上，包括上仗熱身賽2比1反勝日本，不容小覷，寧捧2.5球嘅入球大。