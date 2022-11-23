射手錯失黃金機會　克羅地亞悶和摩洛哥

周三(23日)晚世界盃F組，上屆亞軍克羅地亞出師不利，球隊表現大不如前，前鋒尼高拉華錫更加錯失入波良機，其後呢支歐洲勁旅愈踢愈沉，最終只能同非洲球隊摩洛哥打和0比0，痛失2分。

克羅地亞以老帶新，37歲隊長莫歷迪擔正領軍出擊，中堅加華度爾以20歲零304日成為球隊喺世界盃決賽周史上第2年輕正選上陣球員，僅次於高華錫，呢位車路士中場2014年世界盃為克羅地亞正選上陣對巴西，僅20歲零37日。至於摩洛哥擁有2位側擊高手薛耶治、阿舒拉夫助陣。

不過，兩隊踢得比較謹慎，上半場以中場混戰居多，真正有威脅攻門寥寥無幾，摩洛哥翼衞阿舒拉夫右路起腳，被門將利華高域接實，克羅地亞有33歲老將比列錫遠射僅高出。

直至臨完上半場出現小高潮，克羅地亞有1次入波黃金機會，尼高拉華錫近門起腳，卻被門將耶辛尼保奴救出，之後莫迪歷禁區頂勁射高出，互無紀錄入更衣室。

換邊後，克羅地亞主帥達歷立即換走失機罪人尼高拉華錫，形勢上摩洛哥稍為佔上風，後衞馬沙拉奧近門衝頂，但力量不足，無功而還，其後呢位效力拜仁慕尼黑嘅左閘更加因傷退下火線。

摩洛哥攻勢陸續有來，透過罰球組織攻勢，阿舒拉夫遠射勁度十足，但被門將利華高域撲出。至於克羅地亞始終谷唔起，可以打和取得1分，已經算好彩。