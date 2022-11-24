遲來4年的世盃地標戰　淺野拓磨大翻身

世界盃E組首戰，為日本射入奠勝入球，幫助「藍武士」擊敗強敵的淺野拓磨，可謂是吐氣揚眉。2018年俄羅斯世界盃，這位一度打入初選名單的前阿仙奴前鋒，最終與決選資格擦身而過，4年過後，他終於登上決賽周舞台，更把握機會成為日本贏波功臣。

職業生涯初期，就曾隨廣島三箭兩奪日職冠軍的淺野拓磨，2016年獲英超強隊阿仙奴青睞，展開旅歐外流生涯。惟這位被雲格形容為明日之星的日本前鋒，兵工廠生涯大部分時間都被外借至德國聯賽，最終都未有機會為倫敦豪門披甲，其實力亦備受質疑。但淺野拓磨一直繼續選擇外流，其後一度轉戰塞爾維亞聯賽，並於2021年重返德國加盟波琴。

查實比起不少旅歐日本球員，淺野拓磨的外流生涯難言順利，更影響到其國家隊仕途。2018年俄羅斯世界盃前夕，當時效力史特加的淺野拓磨，因未能在1隊爭取到上陣機會，最終無緣入選世界盃決選名單，留下遺憾。惟近年日本在森保一掌帥印過後，淺野拓磨獲得不少發揮機會，更於今屆世界盃首戰，用入球來報答主教練對他的信任。