費托起孖！西班牙7比0大炒哥斯達黎加

世盃E組，西班牙對哥斯達黎加，今場強弱懸殊，西班牙大踢tiki taka圍攻對手，上半場3比0遙遙領先下，最終狂勝7比0全取3分，贏波過程如練波，極之輕鬆。

「狂牛兵團」主帥安歷基向來偏重巴塞隆拿兵，正選陣容中起用5名巴塞主力，不過中鋒位置起用皇家馬德里嘅馬高阿辛斯奧，雙中堅來自曼城嘅拿樸迪同洛迪卡斯簡迪，今仗「火力測試」效果理想，哥斯達黎加毫無還擊之力。

西班牙初段攻勢，加維過頭波入禁區，RB萊比錫前鋒丹尼爾奧莫背對龍門接應再轉身射成1比0，當時只係11分鐘，呢球亦係西班牙喺世界盃史上第100球。

10分鐘後巴塞皇馬球員合作入波，巴塞佐迪艾巴左路傳中，皇馬馬高阿辛斯奧射破前皇馬隊友基羅拿華斯十指關贏到2比0。又過10分鐘，佐迪艾巴殺入禁區博得12碼，今次由巴塞嘅費倫托利斯操刀成3比0。

下半場西班牙繼續圍攻，費倫托利斯把握對方失誤射成4比0，順利起孖。之後安歷基開始換人，準備下場惡鬥德國，不過場上球員勒唔住，巴塞18歲小將加維「窩利」中柱入，74分鐘贏到5比0，卡路士蘇拿同艾華路莫拉達補時各建一功，最終贏7比0完場。