周四(24日)凌晨世盃F組賽事，熱門比利時面對36年來首踢決賽周嘅加拿大，踢得相當狼狽，全場被加拿大狂射22腳，全靠門神泰拔高圖爾斯救出12碼，僥倖小勝1比0。效力皇家馬德里嘅泰拔高圖爾斯今年已撲出5個12碼，救12碼成功率高達55%，成為比利時贏波最大功臣。

面對加拿大嘅高速度同體力化踢法，比利時今場處於捱打狀應，11分鐘就有恩歷克卡拉斯高禁區內手球輸12碼，不過艾方素戴維斯操刀被泰拔高圖爾斯飛身撲出。比利時大難不死，完半場前憑一於快速反擊，巴舒亞伊突破越位射成1比0。加拿大今場有22次攻門，只因把握力差，最終都要輸0比1。

贏波功臣泰拔高圖爾斯完場後上演溫馨一幕，佢走到場邊同模特兒未婚妻Mishel Gerzig深情激吻，Mishel全程用手機拍低泰拔高圖爾斯比賽英姿，不時擺上社交網「放閃」，包括將未婚夫勇救12碼一幕擺上IG，留言「我的國王！」充份流露佢對泰拔高圖爾斯仰慕之情。

現年30歲嘅泰拔高圖爾斯係「救12碼專家」，今場係佢喺2022年面對第9個12碼，結果成功救出當中第5個，亦係連續第3次撲出12碼，成功率超過55%！除艾方素戴維斯宴客之外，美斯今年2月喺歐聯主射12碼亦被佢撲出，如果比利時之後再遇12碼，泰拔高圖爾斯絕對可以令球迷放心。