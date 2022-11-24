瞓咗無睇！點解完場日本球員衝向魯迪格慶祝嘅？

今年9月，在歐洲4大聯賽均取得「士哥」的他，成為梅斯達菲後第2位達成此成就的德國球員；今年10月，補時階段「唔要命」為皇馬頭槌扳平，事後傷口縫上20針的他，被稱為鐵血戰士；今年11月，與日本球員淺野拓磨鬥跑，疑似作出嘲笑對手之跑姿和笑容的他，輸波後被揶揄為超級大儍仔。他，就是德國國家隊中堅魯迪格！

日本國家隊周三(23日)在世界盃E組分組賽，落後一球的劣勢下，憑兩位後備奇兵堂安律和淺野拓磨建功，以2比1反勝4屆盟主德國。足球比賽，勝敗本乃兵家常事，但今場日本逆轉勝賽後，在各大球迷討論區見到最多的留言，不是向日本領隊森保一道歉和懺悔，就是討伐魯迪格對淺野拓磨之舉動。

下半場57分鐘後備入替的淺野拓磨，上陣後多次在進攻右路發難，嘗試以速度挑戰魯迪格。其中一次，當淺野拓磨想爆過魯迪格失敗，該名中堅化解危機後，先作出雙腿登直的奇怪跑姿，繼而露出充滿挑釁性的笑容。難得淺野拓磨未有因此而動怒，反而繼續挑戰對方的防線，最終成功藉速度壓入禁區，再窄位抽爆紐亞把守的大門，奇蹟反勝。

賽後，德國隊的將師自然逃不過一眾球評家之批評，但面對最群情汹湧的一位，正是魯迪格！本田圭佑身為淺野拓磨的「先輩」，一向敢言的他自然會為後輩出頭，直斥魯迪格的舉動與儍瓜無異。至於魯迪格的前輩，德國球壇名宿夏文就語重深長的表示：「喺比賽期間做任何行為去嘲笑對手，都係唔應該嘅事，因為好多事都會被對手雙倍奉還。必須要尊重對手，你嗰一刻笑咗，但完場之後笑嘅係對方球員。」

不過，亦有不少人認為魯迪格被世人誤會了，指出媽媽是塞拉利昂人的魯迪格，一直心爆棚，十分關注該西非國家的兒童問題。早前魯迪格曾承諾會捐出其在世界盃的出場費，以支付有先天殘障兒童的手術費，如此大善人豈會做出嘲笑或歧視對手的行為？

亦有人翻出魯迪格的舊訪問，指本身在加速時喜用特別的跑姿：「可能大家會取笑我，但我覺得咁樣跑會快啲。但就算大家笑我都無所謂，因為足球都係表演嚟，觀眾睇得開心，我都冇咩所謂。」

至於主角之一的淺野拓磨，暫時未有見到其就事件回應的報道，但從通訊社拍攝到，多張日本球員完場一刻，衝向魯迪格慶祝的相片，到底該名德國隊中堅做過甚麼？心照吧！