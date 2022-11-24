瑞士今晚率先出擊　C朗跟住登場免費睇

世盃G組競爭激烈，歐洲球隊瑞士首戰惡鬥非洲雄師喀麥隆。瑞士近年喺國際大賽愈踢愈好，近8年4次出戰世盃、歐國盃都能夠躋身淘汰賽，球隊具備一定戰鬥力；相反喀麥隆足球水平每況愈下，今屆要透過附加賽先驚險出線，今場睇好瑞士可以旗開得勝。(Now 618及616周四晚6時直播)

新帥未坐穩難定軍心

瑞士上年歐國盃殺入8強，格列沙加、梳頓沙基利等核心人物已領軍踢過多屆大賽，經驗相當豐富，而且大部分球員都喺歐洲5大聯賽效力，佢哋喺外圍賽力壓意大利首名出線，足證瑞士實力非凡。瑞士上屆世盃殺入16強，上年歐國盃打入8強，大賽演出有保證，今場值得信賴。

喀麥隆近年喺世界球壇地位不斷下滑，上屆更無緣參加決賽周，佢哋對上5次踢世盃都係分組賽出局，近7場更全部輸晒。領隊桑治今年2月先至上任，前領隊干斯卡奧被傳係內部鬥爭下犧牲品，桑治嘅領軍未獲球員信任，加上主力球星森保安古沙有傷紥住上，今仗凶多吉少。

今晚賽事直播表

周四6:00pm 世界盃 瑞士 Vs 喀麥隆

Now 618、616

周四9:00pm 世界盃 烏拉圭 Vs 南韓

Now 618、616

周五凌晨零時 世界盃 葡萄牙 Vs 加納

Viu TV 99、Now 618、616

周五3:00am 世界盃 巴西 Vs 塞爾維亞

Now 618、616