哨牙蘇 VS 孫興民　烏拉圭格食格驅韓

今晚H組大戰，烏拉圭硬撼「太極虎」南韓。烏拉圭今屆以老帶新，唔只靠一班2010年世盃殿軍功臣，費達歷高華維迪等新世代亦告崛起；南韓仲係由孫興民孭飛，想做攔路虎唔易，主勝有計。（Now 618及616周四晚9時直播)

南韓太過倚賴孫興民

烏拉圭喺2010年世盃奪得殿軍佳績，幾位當年功臣高甸、卡雲尼及蘇亞雷斯等今屆仍在陣中。自從主帥迪亞高艾朗素領軍後，有效咁將老、中、青球員融為一體，好似賓坦古亞、費達歷高華維迪及達雲紐尼斯等新世代，已經喺歐洲大聯賽站穩陣腳，其中皇馬中場發電機費達歷高華維迪，突破同後上埋門均有一手，難怪佢哋近9仗錄得7勝1和1負，不容忽視。

南韓主帥保羅賓圖戰術保守，同時單靠孫興民數胡，佢哋近3仗熱身賽獲2勝1和入4粒，但對手只係哥斯達黎加、喀麥隆及冰島之流，其中兩球來自「孫仔」，呢位王牌早前為熱刺上陣搞到眼眶骨折，雖然可戴保護面罩訓練同比賽，但表現或會打折扣，另一前鋒黃喜燦有傷未必出得，攻力進一步受削。兩軍近5次交鋒，烏拉圭獲4勝1負，擺明格食格，有力打響頭炮。