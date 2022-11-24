【ONE LOVE事件】丹麥足總考慮退出FIFA

「彩虹臂章」事件再有新發展，丹麥足總周三（23日）召開記者會，宣布考慮退出國際足協（FIFA），並準備與英格蘭等歐洲足協55個成員國就集體退出FIFA一事展開會談。

丹麥、英格蘭、威爾斯、荷蘭、比利時、德國和瑞士早前計劃於卡塔爾世界盃戴上代表宣傳反歧視及表達支持性小眾群體等訊息的「One Love」臂章。不過同性行為在卡塔爾屬刑事罪行，FIFA向英格蘭國家隊表明，若球員違反規定戴上「One Love」臂章將面臨至少一面黃牌的處分，最終各隊雖放棄該行動，引起不滿，德國隊亦於對日本賽前拍大合照時掩嘴抗議。

丹麥足總主席慕拿（Jesper Moller）對於FIFA決定表示憤怒，「這（退出FIFA）不是一時三刻下的決定，北歐地區自8月以來已經在討論這個問題。但我想，如果丹麥自己離開，可能會面對很大挑戰，所以希望與其他歐足協成員就此事討論。」

丹麥足總亦表明立場，不會支持FIFA會長恩法天奴連任，慕拿說：「FIFA有211個成員國，我明白現任主席獲得207個國家支持，但丹麥不是其中之一，將來也不會是。」