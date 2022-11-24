【港講J.League】大波亂！日本世盃首戰擊敗德國

日本國家隊在卡塔爾世界盃的征途剛剛展開，殊不知一開始即刻帶來震驚世界各地球迷的戰果！喺E組的首場分組賽，「藍武士」面對半場落後的劣勢，卒之於下半場變陣成功，以2比1反勝4屆冠軍德國隊！

開賽以保守陣容應戰

鑑於德國始終係4屆世界盃冠軍，實力比日本高出一班，日本國家隊監督森保一開賽的陣容亦偏向保守，以4231陣式應戰。獨木關位置以常規正選權田修一擔任；四人後防以酒井宏樹及長友佑都兩名老將擔任左右二閘，並配上吉田麻也與板倉滉兩名在德甲打滾的中路守將。兩名防守中場用上田中碧及遠藤航，再配上伊東純也、鐮田大地及久保健英三人負責進攻，加上單箭頭前田大然，實行以穩守突擊戰術抗敵。

上半場屢受壓幸不多失

面對德國以夏維斯擔任箭頭，再加上穆斯亞拿、湯馬士梅拿及基拿比三名攻擊中場作為支援，日本隊開賽初段屢屢受壓可謂意料中事。不過，阿根廷倒灶輸給沙特阿拉伯一仗，球迷仍歷歷在目之際，日本開賽早段亦嚇球迷一跳，前田大然開賽後8分鐘接應伊東純也右路傳中，近門射破紐亞的十指關，可惜被判越位在先，但已足以令德國球迷抹一把汗。

德國由甘美治及根度簡領銜的防守中場，始終比日本隊更強，及後時間在中場佔盡上風，根度簡的後上射門幸好被日本隊防線閂出，日本才不致早早失波。

戰至上半場30分鐘，日本終於逃不過失波命運。效力RB萊比錫的左閘大衛拉姆殺入禁區，日本隊門將權田修一將其剷跌，球證直指12碼點，德國中場根度簡不負所托輕鬆射入，為德國取得領先局面。

取得領先優勢後，德國隊依然技壓日本，在上半場繼續取得主導，不過拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿先後叩關均無功而還；及後進入補時階段，基拿比傳中予禁區中路的夏維斯，後者成功撞射入網，惟經過VAR覆核後證實越位在先，德國隊未能擴大比數，僅以1比0領先日本完上半場。

森保一逐步變陣見成效

鑑於日本上半場屢屢受壓，森保一易邊後以富安健洋入替久保健英，變陣以3中堅陣式應戰，但日本甫換邊再戰即差丁點多失一球，不過基拿比的射門卻擦楣而去，未能協助德國擴大領先優勢。

戰至57分鐘，森保一再作變動，將今季狀態不俗的三笘薫入替長友佑都加強攻力，亦以淺野拓磨入替前田大然出任單箭頭，實行繼續以活力為德國後防添煩添亂。之但係德國在60分鐘再有入球機會，只是根度簡的後上入楔射門射中柱，比分才得以維持1球差距。

德國未能擴大領先優勢，日本則漸漸適應對手的進攻節奏，戰至73分鐘，伊東純也殺入禁區近射，被紐亞以相當快的反應擋出，後上的酒井宏樹補射竟告高出，未能扳平卻已令德國後防響起警號。

日本隊的耐性在兩分鐘後終於得到回報！三笘薫左路策動攻勢，短傳予後備入替的南野拓實近射被紐亞撲出，另一後備兵堂安律伏兵門前補射得手，為日本追成1比1。兩名後備兵成功為日本製造追平的入球，森保一的調動應記一功。

後上追平的日本氣勢如虹，於賽事末端令德國一籌莫展。戰至83分鐘，日本後防大腳送前，單箭頭淺野拓磨巧妙將皮球控定再爆入禁區，在對方中堅尼高舒洛達碧克力壓下，近門射破紐亞的十指關，協助日本以2比1反超前。

落後下的德國傾力反撲，不過後備入替的富克洛卻在90分鐘錯失良機；補時階段，球證曾為日本禁區內一疑次12碼翻看VAR，最後裁定「無事發生」，日本隊得以成功守住2比1的勝果完場，爆冷之餘在E組旗開得勝，為爭取小組出線打下超級強心針。

吉田麻也難掩喜悅之情

難得擊敗4屆冠軍德國，稱得上日本國家隊世界盃決賽周史上最重要戰役。隊長吉田麻也賽後接受訪問時坦言，球隊取得了難以置信的勝利，之不過今場只係小組賽的第一場，餘下兩場依然相當重要，目前最緊要先做好調整工作，並保持冷靜及謙卑的心態，好好準備硬仗連場，以求達到小組出線的基本目標。吉田麻也提到之前一日，看到沙特阿拉伯能夠擊敗阿根廷，證明足球甚麼事都可以發生，日本全隊上下皆得到啟發，並增強了出戰德國的信心，造就今場勝利。

森保一難忘歷史性時刻

日本國家隊監督森保一賽後相當高興，他在賽後強調今場賽事，絕對是日本足球史上最重要的勝利，而經過之前沙特阿拉伯爆冷擊敗阿根廷後，再有日本擊敗德國，足以證明亞洲足球已經可以追上世界列強。

森保一補充謂，原本開賽初段想球隊踢得進取一點，不過對手始終是實力份子，令他們需要變得保守，幸好一眾球員踢得相當聰明，懂得適當的時候做適當的工作，令球隊最終達成贏波目標。此外，森保一強調球隊有不少球員外流英超或德甲，一直在高水平的聯賽競逐，令球員實力提升不少之餘，亦直接令「藍武士」得益。為此，感謝歐洲頂級聯賽為日本國家隊所帶來的正面影響。

取得重要3分後，日本國家隊將會在周日(27日)出戰哥斯達黎加。哥斯達黎加首場分組賽以0比7大敗於西班牙腳下，表現令人失望，不過大敗過後肯定會重整旗鼓，日本國家隊絕不可以掉以輕心。各位日本球迷記住要留意這場關鍵戰役，為日本隊打氣，以求盡早取得16強資格！

日本國家隊世界盃分組賽餘下賽程（香港時間）：

11月27日 晚上6時 vs 哥斯達黎加

12月2日 凌晨3時 vs 西班牙

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