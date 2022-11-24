C朗自由身第1擊　率葡萄牙恰加納搶W

葡萄牙「死亡H組」第一擊，今晚面對加納嘅挑戰。葡軍近4次世盃對非洲球隊3次半場領先，包括2014年曾以2比1擊敗今仗對手加納，佢哋往往把握到非洲球員入局慢嘅弱點，發動閃擊戰攻擊，加上C朗搞掂同曼聯嘅瓜葛，可以專心應戰，肯定更落力，今場仲有免費直播，一於玩個半場主勝，睇住波45分鐘就收錢。（ViuTV 99、Now 618及616周五凌晨12時直播）

新聞人物C朗日前已經講到明，自己嘅新聞唔會影響葡軍士氣同發揮。事實上，今屆世盃全球焦點都係佢同美斯兩人，前日美斯輸波，C朗難免更加肉緊，難怪香港球迷用「球玉」形容C朗，就係話佢每樣嘢都要做得多一啲，叻人一啲，所以喺球王個「王」字加多一點畀佢變成「玉」。

星光熠熠再非「一人球隊」

葡萄牙喺備戰最後一場熱身賽，刻意約戰非洲球隊尼日利亞，喺C朗因病缺席下仍然大炒對手4比0，今場有埋C朗復出，實力無疑更進一步。事實上，C朗對住非洲球隊特別有計，對上兩屆世盃分別鬥摩洛哥及加納均成功取得入球，葡萄牙喺世盃近4戰鬥非洲兵，亦有3次半場取得領先，格食格味道甚濃，加上現時球隊擁有多名世界級球員，如安達施華、貝拿度施華及祖奧簡斯路等，已非「一人球隊」。

加納雖有唔少外流球員，但甚少效力具爭標實力嘅球隊，前線仍要靠水晶宮嘅佐敦阿休及畢爾包嘅伊拿基威廉斯等，稍具實力嘅只係阿仙奴中場湯馬士柏迪，預料難抵葡軍強攻，半場主勝穩開。