森巴軍團登場　杜度睇好巴西奪冠

世界盃分組賽首輪爭奪來到尾聲，捧盃大熱巴西將於周五（25日）凌晨登場，首戰面對塞爾維亞。效力冠忠南區的巴西中堅杜度，就對「森巴軍團」捧盃充滿信心，深信頭號球星尼馬能夠帶領球隊問鼎冠軍，並不忘分享自己的世界盃回憶。

巴西人熱愛足球的近乎狂熱，杜度就透露每逢「森巴軍團」出戰世界盃，就會引起廣泛關注：「巴西人感受世界盃嘅方式係與別不同，所有國民都會擺低手頭上做緊嘅事，去睇波巴西隊比賽，世界盃可以話係唯一一樣可以團結全國上下嘅嘢，因為巴西國家隊係巴西人最引以為傲嘅嘢。」講到對自己印象最深刻的一屆賽事，杜度就認為是2002年韓日世界盃：「2002年絕對係最特別嘅一屆，朗拿度至今依然係我嘅偶像，嗰屆世界盃令我更加熱愛足球。」

作為世界盃奪冠次數最多的傳統勁旅，巴西今屆將再向冠軍發起衝擊，首戰將會面對塞爾維亞，杜度認為今場對手屬該組最難應付的對手，但仍深信「森巴軍團」能夠旗開得勝：「今屆巴西實力雖然難稱史上最強，但球員戰意高昂，尤其尼馬會希望用奪冠證明自己；對住塞爾維亞和波都唔出奇，但我希望見到尼馬同李察利臣入波，幫助巴西以2比1取勝。」