下月首辦亞錦賽　香港風之隊晒冷爭亞運資格

「海通國際2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」將於下月3至 11日舉行，這是iQFOiL水翼滑浪風帆被納入2024年巴黎奧運競賽項目後，首度舉行的亞洲錦標賽，雲集亞洲及本地精英競逐8個組別的冠軍。而煞科日舉行的表演賽，更會移師至維多利亞港上演，讓市民近距離接觸滑浪風帆運動。

今年是繼2013年後，再次在香港上演國際級別的滑浪風帆賽事，當中於12月3日及4日將會先在赤柱正灘舉行GWA滑浪風翼資格賽。滑浪風翼(Wingfoil)近年在世界各地急速發展，並已獲新增為明年8月在印尼峉里舉行的世界沙灘運動會競賽項目。今次將是亞洲首個大型滑浪風翼資格賽，獲得不少世界冠軍級人馬來港競逐。

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而在12月6日展開的「海通國際2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」，亦是iQFOiL首個於亞洲舉行的洲際級別賽事。隨杭州亞運延期至明年9月舉行，這次賽事成績將會用作港隊內部甄選評核，屆時各港隊成員均會悉數亮相，與多位亞洲精英揚帆爭霸，全力以赴爭取亞運資格。

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香港滑浪風帆公開錦標賽去年破天荒在維多利亞港舉行夜航賽事，獲得不少正面迴響。今年在多個政府部門及贊助商全力支援之下，於12月11日舉行的表演賽亦將再度在維港上演，並會增設滑浪風翼花式表演環節。市民可在炮台山東岸公園主題區近距離免費觀賞，藉着現場專業評述了解戰況，亦可透過活動攤位體驗滑浪風帆樂趣。

香港滑浪風帆會會長周毅文期望透過今次賽事，加強普羅大眾對滑浪風帆的認識:「過去兩年疫情為本地體壇帶來不少困難，幸而近期陸續有大型體育賽事復辦。今次賽事獲得不少海外運動員踴躍參加，在維港比賽可望讓更多市民投入其中，希望藉着滑浪風帆的乘風破浪精神，為大家帶來正能量。」