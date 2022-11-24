粒粒皆星火力全開　尼馬率巴西食「塞」

世盃G組重頭戲，巴西對塞爾維亞。兩隊於上屆世盃同組，巴西贏2比0，今屆再相逢，「森巴兵團」實力有增無減，攻擊點眾多，而且佢哋近7仗全勝，狀態對辦，絕非塞爾維亞能夠抵擋，再睇世盃近年成績，巴西近15仗世盃分組賽12勝3和，讓一球要上盤。(Now 618及616周五凌晨3時直播)

巴西每次點兵，都係歐洲5大聯賽精華大集合，第3次出戰世盃嘅王牌尼馬步入「3字頭」，就如陳年佳釀，表現愈見成熟，今季佢更加大熟大勇，喺巴黎聖日耳門嘅表現，甚至更勝另外兩位球王美斯及基利安麥巴比，巴西中前場由尼馬率領一班進攻天才出擊，當然甚具瞄頭。

塞軍欠缺對強隊經驗

事實上，尼馬嘅鋒線拍檔，包括加比爾捷西斯、拉芬夏比洛尼、雲尼斯奧斯祖利亞等等，均在所屬聯賽各領風騷，加上中鋒李察利臣隨時候命，仲有「扭波王」安東尼馬菲奧斯吸引眼球，新舊球員在世盃外合作無間，進攻相當立體，以呢隊巴西嘅實力，小組首名出線應無問題，世盃第一擊可望旗開得勝。

塞爾維亞表面上於世盃外力壓葡萄牙首名出線，但其實存在一定運氣成分，睇埋佢哋今年喺歐國聯參加B級聯賽，話就話獲得4勝1和佳績，但對手實力只屬二線，根本不能作準。

始終塞爾維亞近年甚少與頂級勁旅碰頭，陣中主力阿歷山大米祖域（富咸）、米連高域沙域（拉素）喺所屬聯賽皆並非爭標分子，整體實力同巴西有一定距離，今仗難免處於被動，輸波不足為奇。巴西上盤讓一球，可以話坐走望贏。