希亞路：巴西完美陣容助尼馬闖高峰

跟所有球迷一樣，筆者十分期待巴西登場，尤其想看看最耀眼的巨星：尼馬。

尼馬今季狀態勇銳，30歲除了當打，亦代表已經學會了很多、有一定資歷，不再是昔日吊兒郎當的新人王。的確，尼馬有足夠能力帶領巴西，奪取近20年來首個世盃冠軍。

同時，我當然會格外留意皇家馬德里的球員，年僅22歲的雲尼斯奧斯祖利亞，是一位擅於憑盤球衝擊對方防線的球員，既可自己搵食，亦可為隊友製造入球機會，其隊友洛迪高高斯，今仗雖未必有正選，但也是具有威脅力的球員。

巴西陣中亦有門將艾利臣比加、守將堤亞高施華、馬昆賀斯等經驗豐富的骨幹球員，中場的卡斯米路則確保對方難以攻破他們的防線，無論從哪一方面去看，巴西的陣容真的是幾近完美。

毫無疑問，塞爾維亞將會以體力化的踢法對付巴西。米連高域沙域警覺性高，兼且擁有良好的腳法及視野，前鋒杜辛華荷域則是極具神鋒潛力的球員，加上阿歷山大米祖域，牌面上看絕對不弱。

不過，塞爾維亞的體力踢法能維持多久？而且論體力及硬淨程度，巴西中場卡斯米路、般奴古馬雷斯、柏基達等根本毫不輸蝕，巴西攻入塞爾維亞，基本上只是時間問題。