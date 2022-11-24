「英美大戰」變成多蒙特金童對決

世界盃B組「英美大戰」亦係2位效力多蒙特嘅金童對決，英格蘭19歲中場祖迪比寜咸上仗為球隊打開紀錄，表現搶鏡。至於美國20歲新星基奧雲尼雷拿被譽為「北美馬納當拿」，2位新世代球星亦敵亦友，今仗交鋒肯定好睇過戲。

祖迪比寜咸成為近期最炙手可熱新星，今季為多蒙特上陣22場入9球，被認為係英格蘭史上罕見嘅全能中場，獲得皇馬、利物浦、曼城等大球會垂青，估計身價高達1.3億鎊。

至於能夠擔任翼鋒及進攻中場嘅基奧雲尼雷拿出身於多蒙特青年軍，2年前已經冒起，佢係名將之後，爸爸係曾經效力利華古遜、格拉斯哥流浪、新特蘭、曼城等歐洲球會嘅雷拿，「小雷拿」亦喺英格蘭出世，但佢選擇代表美國。

基奧雲尼雷拿個人技術出眾，其中今年3月世界盃外圍賽對墨西哥，佢個人突破扭過對方6位球員，被指似足1986年世界盃阿根廷球王馬納當拿以一人之力摧毀英格蘭。英軍今次遇上呢位「北美馬納當拿」，真係要打醒十二分精神。

另外，美國有多位球員效力英超球會，包括車路士翼鋒基斯甸普列錫、阿仙奴門將馬特端納、列斯聯後衞泰拿阿當斯等，兩隊交鋒可以話英超舊生聚會。