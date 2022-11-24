延續亞洲奇迹 南韓賽和烏拉圭搶得1分

世盃H組大戰，烏拉圭對南韓，「太極虎」南韓延續亞洲奇迹，沙特阿拉伯同日本相繼贏波後搶分成功，雙方激戰90分鐘後踢成0比0，各得1分。

烏拉圭派出兩代利物浦射手蘇亞雷斯及達雲紐尼斯，加上曼聯小將法根度柏利斯查踢3箭頭，南韓則擺出「五金防線」，拿玻里中堅金玟哉領銜，門將及4位後衞同樣姓「金」，孫興民戴面罩擔任左中場。

烏拉圭上半場憑皇馬攻擊手費達歷高華維迪兩度埋門，但均無功而還，南韓憑「爆肺式」體力化壓迫踢法製造威脅，33分鐘一次攻勢，黃義助12碼點空晒勁射可惜炒波底高出，錯失黃金機會，完半場前高甸接應角球招牌頭槌勁頂中柱，半場互無紀錄。

下半場雙方埋身鏡頭頗多，孫興民與馬田卡沙利斯一次短兵相接被踢甩鞋倒地，呢位熱刺前鋒其後一次埋門又起唔到腳。賽事末段烏拉圭變招，由卡雲尼入替蘇亞雷斯，利用高空轟炸攻門，末段達雲紐尼斯推順勁射，卡雲尼門前來遲一步目送皮球出界，費達歷高華維迪勁射中楣角，最終踢成0比0完場。