C朗5屆世盃入波創歷史　葡萄牙擊敗加納

世盃H組焦點戰，葡萄牙對加納，剛與曼聯解約嘅C朗拿度以隊長身份領軍出擊，並射入12碼領先，連續5屆世盃入波創歷史，最終葡萄牙險勝3比2全取3分。

葡萄牙攻勢一面倒，加納排541陣式打反擊，形成攻防戰，葡萄牙進攻主要來自C朗，開賽初段已有單刀機會，可惜佢控波甩腳被封，其後頭槌攻門又頂斜，戰至31分鐘終於送球進網，但又被指推人在先食詐胡，另一箭頭祖奧菲歷斯亦有起腳機會，但炒波底高出，半場0比0。

下半場C朗終於打破悶局，呢位巨星禁區內控波被對方後衞穆罕默德沙利素踢腳倒地，成功博得12碼，C朗親自操刀射個掛網波破網，64分鐘葡萄牙領先1比0。

加納失波後全力反攻，先有古達斯重炮攻門，但過唔到迪奧高哥斯達十指關，其後另一次攻勢由安祖阿休近射得手，73分鐘扳平1比1，加納繼續搶攻，冷不防被葡萄牙一次反擊得手，祖奧菲歷斯突破越位建功，78分鐘葡萄牙2比1再度領先。

2分鐘後「人氣王」拉菲爾利亞奧再下一城，葡萄牙取得「燕梳球」贏到3比1奠定勝局，89分鐘加納奧斯曼布卡里頭槌破網，追成2比3，葡萄牙最後保持勝局完場。