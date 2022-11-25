李察利臣驚天倒掛　巴西贏波再現R9威力

5屆冠軍巴西周五(25日)凌晨亮相，喺G組首仗2比0擊敗塞爾維亞。「森巴兵團」今場贏得唔輕鬆，王牌尼馬全場受到對手粗野「招呼」，最後階段更被踢傷喊住離場，好在巴西箭頭李察利臣擔起大旗，個人包辦2個入球，第2球更加係超精彩嘅倒掛金勾入波，難怪被視為朗拿度之後巴西最強「R9」。

擁有夢幻攻擊線嘅巴西，上半場受制於塞爾維亞嚴密防守，製造埋門機會唔多，換邊後巴西加快進攻速度，60分鐘阿歷士辛度30碼放冷劉中柱，2分鐘後雲尼斯奧斯射門被撲出，李察利臣門前「執雞」射入。73分鐘李察利臣再演身手，禁區內接應傳中將個波「的」高，再施展倒掛將個波大力轟入，之後巴西有尼馬被踢傷足踝退下火線，但仍然保住2比0勝局。

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2002年世盃巴西喺傳奇「R9」朗拿度帶領下捧盃，之後巴西都冇一位可靠箭頭出現，李察利臣今屆着起9號，個人首次世盃演出即入2球，亦係佢近7次代表巴西入嘅第9球，無負「新R9」之名。現年25歲嘅李察利臣賽後表示：「我嘅兒時夢想成真，4個星期前受傷係我人生最低點，唔知自己趕唔趕得切踢世盃，今場證明我嘅付出係值得。」

對於轟入超精彩嘅倒掛金勾，李察利臣就話：「我之前喺意大利集訓嗰陣，喺訓練入面已經有類似入球，我踢英超已經習慣面對對手縮後死守，所以我知道如果有機會射門再一定要嘗試。」效力熱刺嘅李察利臣今季喺英超未入過波，但返到巴西就判若兩人。