C朗攞全場最佳再破世盃紀錄　賽後講曼聯

葡萄牙周五凌晨出戰今屆世界盃第一擊，有驚無險贏加納3比2，C朗為球隊首開紀錄，最終完成夢幻一戰，賽後佢獲選為今場比賽嘅最佳球員（POM）。

37歲零292日嘅C朗為葡萄牙隊搏到12碼，兼自己主射，為國家隊先開齋，佢今場表現嘅數據確實唔錯，全場比賽射門4次，係兩隊當中射門最多嘅球員，射門次數佔全隊嘅36.36％；而葡萄牙隊全場11次射門，有5次射中龍，C朗就佔咗兩次，佢頭槌爭頂兩次全部成功，比率係百分百。

今次當選全場最佳，係C朗喺世界盃中第7次當選，亦係世界盃攞到最多POM嘅球員，攞獎後佢都相當識做，佢話呢個獎可以畀祖奧菲歷斯、般費或者拉菲爾利亞奧，甚至全隊每一個人，因為大家都踢得好落力；佢賽後當然成為傳媒焦點，但據英國《太陽報》指葡萄牙嘅賽後記招只進行咗2分12秒，C朗只回答咗一個問題，亦有講到同曼聯「分手」，「呢個時刻好美妙，係我第五次世界盃。最重要嘅一步我哋贏咗波了，呢個話題（與曼聯）本周已經結束，完了。我哋只想有一個好開始，依家贏咗，我可以幫球隊入波，其他已經唔重要。」

C朗家陣喺世界盃至目前為止已入咗8球，亦為國家隊攻入咗118球，職業生涯嘅總入球改寫到819個。