威爾斯爭出線3分志在必得 　英軍荷蘭跟住嚟

今晚世盃B組早場威爾斯火併伊朗。威爾斯上仗尾段逼和美國，展現鬥心，遇上同組最弱嘅伊朗，正係贏波良機。伊朗上仗畀英格蘭大炒，近7次世盃對歐洲球隊，錄得1和6負劣績，捧威爾斯主勝為妙。（Now 618及616周五晚6時直播）

伊朗對住歐洲球隊腳軟

威爾斯相隔64年再出戰決賽周，首仗上半場球員患得患失，但換邊後明顯有改善，始終佢哋多位球員踢緊英超，質素有保證。由於威爾斯分組賽煞科仲要鬥「英倫大佬」英格蘭，想爭出線今仗必定要全取3分，唔可以留手。

伊朗上仗對英格蘭原本守得唔錯，但正選門將比蘭雲特20分鐘傷出後，防線立即崩潰，呢位門神因出現腦震盪及鼻骨骨折，今仗無法披甲，入替佢嘅侯斯恩尼對住英格蘭勁失6粒，信心全失，若然佢擔正防線危危乎，加上伊朗喺世盃面對歐洲球隊被對手食住，點有能力打破宿命。

今晚直播表

周五6:00pm 世界盃 威爾斯 Vs 伊朗

Now 618、616

周五9:00pm 世界盃 卡塔爾 Vs 塞內加爾

Now 618、616

周六凌晨零時 世界盃 荷蘭 Vs 厄瓜多爾

Viu TV 99、Now 618、616

周六3:00am 世界盃 英格蘭 Vs 美國

Now 618、616