【有片】國寶熊貓化身神獸　貼波有驚喜！

世盃首輪分組賽結束，32支球隊悉數登場，當中出現不少令人意外的賽果，決賽周前由中國送贈卡塔爾的2隻大熊貓「京京」和「四海」，在世盃期間亦化身「估波神獸」，雖然首輪賽事貼波命中率只有43.75%，但就成功預測日本爆大冷擊敗德國！

為慶祝卡塔爾舉辦世盃，中國在決賽周開鑼前，向卡塔爾送贈大熊貓「京京」和「四海」，牠們入住特別修建的熊貓館後，入鄉隨俗改了「Suhail」和「Soraya」兩個阿拉伯名字。兩隻國寶熊貓除了成為旅遊景點外，世盃期間更肩負起預測賽事的重任。

卡塔爾電視台beIN Sports特別為Suhail和Soraya製作一個小節目，讓牠們為每場比賽進行預測，工作人員先將兩隊國旗貼在玻璃牆上，Suhail或Soraya最後「拍」中的國旗，就被視為牠預測的勝方，不過這種方法也有「先天缺陷」，因為結果不會出現和波，而世盃首輪16場賽事就出現5場和局。

統計顯示，Suhail和Soraya在首輪分組賽只估中7場，命中率只有43.75%，不過牠們亦有「代表作」，除揭幕戰估中厄瓜多爾贏卡塔爾外，更成功預測日本爆冷擊敗德國，而且Suhail和Soraya後勁凌厲，周四(24日)晚至周五(25日)凌晨4仗，成功貼中瑞士、葡萄牙及巴西獲勝。

德國八爪魚保羅在2010年南非世盃期間，曾為德國隊比賽進行預測，由分組賽到季軍賽8場賽事竟然100%命中，成為全球熱話。「保羅效應」亦令之後每屆大型足球賽事，世界各地都有「神獸」出現估波，成為球場以外另一話題。