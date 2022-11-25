無波入又點？最緊要靚仔　講緊你呀趙圭成！

南韓在首場分組賽只能與烏拉圭打成0比0平手，賽後幾位進攻球員，包括正選的孫興民、黃義助、李在成，以及後備入替的李康仁和趙圭成等在場上的表現，都佔據了南韓國內各大小足球網站討論區，最多人關注的頭幾位。但當中有一位竟然成為了娛樂新聞、女性生活及八卦網站討論區的風頭躉，以及各大搜尋網的首位，他就是下半場74分鐘入替黃義助的趙圭成(馬會譯名)。

由於之前日本在分組賽爆出驚天冷門，以2比1擊敗4屆世界盃盟主德國，不多不少都為南韓球員增添了壓力，特別是幾位被「太極虎」擁躉寄予厚望的孫興民、黃義助和黃喜燦，最終前兩位「食白果」，而後者更加坐足全場，未有上陣。

久攻不下，兼且愈來愈受壓，南韓領隊保羅賓圖下半場作出了3個調動，包括用全北汽車的王牌球員趙圭成，入替受制於烏拉圭粗野防守的黃義助。相關調動效果如何，從最終比數已充分反映，趙圭成入替後參與防守的時間比進攻更多，未有建功反而領了一面黃牌。

連同補時的7分鐘，趙圭成在今屆世界盃首場賽事上陣的23分鐘的紀錄，就是「入球：0 黃牌：1」。但現年24歲、身高1米86的趙圭成應該沒有想到，就是這23分鐘令他成為了紅人。原本趙圭成的IG只有5萬2千粉絲，但賽後不足12小時，其粉絲數目已激增至33萬7千；賽後大部分在討論區關於他的留言，都與其在場上的表現無關，而是集中討論其不遜於偶像的顏值。

眼見入坑的趙圭成粉急增，一眾媒體和八卦網站立即展開起底行動，包括搜刮趙圭成之前的報道和舊相，訪問其友人或所謂「知情人士」，務求找到更多關於這位國家隊9號球員的秘聞和情史等等，其中得到多方證實的其中一個「好消息」(對趙圭成粉來說)，就是趙圭成仍然單身，而且從未向女生表白過。至於出現得最多的標題就是「“한국 미남 선수 누구야?”」，意思即是「靚仔嘅韓國選手係邊個？」

當然，亦有正正經經的報道，談及其自入選國家隊以來之表現等等，但點擊率都一般，遠不及只上載了其幾張造型照、字都沒有的帖子，非常現實。