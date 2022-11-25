「雙爾」對碰！東道主頹細鍊塞內加爾

世盃A組次輪上演「雙爾」對碰，卡塔爾主場迎戰塞內加爾。卡塔爾貴為今屆東道主，首輪表現大出洋相，攻力之疲弱慘不忍睹；塞內加爾失去王牌沙迪奧文尼，前線冇晒章法，為搶分勢必穩陣行先，2.5球嘅細盤有計。（Now 618及616周五晚9時直播）

兩支新敗球隊今仗正面交鋒，以籌備多年嘅主辦國卡塔爾最令人失望，揭幕戰對住實力一般嘅厄瓜多爾，儘管有VAR爭議性判厄軍初段入波為越位在先，可惜仍然淨吞兩蛋。卡塔爾唔單止成為世盃史上首支喺首輪輸波嘅東道主，亦係繼1994年美國之後，首支喺比賽「零中龍」嘅世盃主辦國，尤其係厄瓜多爾領先兩粒下已放慢嚟踢，但卡塔爾連組織進攻都非常吃力。睇番佢哋近5仗入得6粒，其中4次開2球或以下，對手只係巴拿馬、危地馬拉之流，攻力極度疲弱。

做好防守再搵機會

塞內加爾於首輪對荷蘭表現唔太差，可惜喺隊長沙迪奧文尼因傷無緣世盃後，總係欠缺臨門一腳，無論係南柏斯文迪、伊斯美拿沙亞、保拿爾迪亞都腳頭無靈，末段因防線接連犯錯而輸0比2，中場悍將高耶迪更被法蘭基迪莊施展「如來神掌」受傷離場，今仗上陣成疑。

由於大家都冇分落袋，為爭出線今仗不容再失，不過兩軍都攻力欠奉，惟有先做好防守，查實塞內加爾近5仗僅入4粒，全開2球或以下，今仗捧細為妙。