天時地利俱有　伊朗「人和」成關鍵

威爾斯闊別世盃決賽周64年，球隊的爭勝慾、整體配合和團結度是最大優勢，但人腳畢竟並非完整和平衡，擅長右路的尼高威廉斯要走到左路，在諾定咸森林退居後備的門將軒尼斯，也獲任正選，而加里夫巴利和艾朗藍斯這些主力，技競水平並不理想。

威爾斯祖阿倫復出

幸好始「紅龍」國腳有一定大賽經驗，今晚對伊朗一戰中，更有中場祖阿倫復出助拳，令球隊在心態上佔優。另外在前線配搭上，效力般尼茅夫中鋒基化摩亞上仗入替後表現不錯，令威爾斯進攻更立體和更有侵略性，今仗或有望正選搏殺。

另邊廂，在決賽周開始前兩個半月才易帥的伊朗，儘管是「熟人」奎羅斯，始終會為球隊帶來不穩，首輪又遇上強隊英格蘭，慘敗而回亦屬難免。然而，伊朗本身人腳不弱，有一定競爭力，前線的達利美、查漢巴克殊和阿斯蒙，好歹也是曾經的葡超、荷甲、俄超神射手，有條件可以踢得更進取和積極。

況且在分組賽所見，亞洲球隊都有不俗表現，或多或少可以激發伊朗士氣，加上今場屬於「早場」，氣溫較高有利來自亞洲的伊朗。總括來說，伊朗天時地利均有，最後的「人和」就要看國內政局，對球員帶來怎樣的影響。