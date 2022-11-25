香港有意申辦2024奧運3人籃球資格賽

「FIBA 3×3 世界巡迴賽一香港大師賽 2022」將於11月26、27 日在維多利亞公園上演，賽前有另一喜訊，MI Group Limited行政總裁兼香港籃球總會副會長黃耀建與FIBA三人籃球常務董事Alex Sanchez就香港申辦2024年奧運資格賽簽署意向書。

黃耀建（Kenny）期望主辦香港大師賽的經驗，有助香港未來舉辦更多3人籃球國際大賽：「近年香港積極推動三人籃球，FIBA亦大力支持香港舉辦更多三人籃球賽事，不論奧運資格賽、其他大型賽事都想香港能參與，所以今次正式簽署申辦意向書。如果香港確認申辦奧運資格賽，就需要在2023年7月向FIBA遞交申請書。」FIBA 3x3香港大師賽為「M」品牌活動，Kenny表示，賽事籌備4至5年，惟疫情帶來不少挑戰：「原本比賽場館周邊會有一個帶有香港特色的嘉年華會，但因疫情及其他因素下取消，故預算支出由1400萬減至1000萬。首日賽事門票已售出7至8成，希望為大家能夠享受精彩賽事。」

各隊周五（25日）起在位於維園足球場的比賽場地展開訓練，不過因天雨關係，有蓋球場地面仍有點潮濕，黃耀建表示，「場地有後備方案，如FIBA場地總監視察環境後認為場地不合適，將移師至中山體育館（26日）及鴨脷洲體育館（27日）進行比賽。」今站賽事共有16隊來自世界各地勁旅參加，其中香港派出4支球隊，將力爭2個出線正賽資格。由朱亮、葉耀邦、劉振星、楊嘉駿組成的「香港隊」以外卡身份參賽，朱亮對賽事表示期待，「之前在台灣打過一次三人賽，感覺體能需求很大。今次比賽是一個很好的機會見識世界各地的籃球水平，我很期待。我和邦邦、嘉駿在南華合作多時，大家的默契不錯，我們也和阿星談了一些策略，希望在這個周末有出色的發揮。」

FIBA 3x3香港大師賽2022

日期：11月26、27日

一日門票: 港幣$50, $120, $180, $280, $480；

兩日門票: 港幣$80, $180, $280, $480, $880

詳情請瀏覽賽事網站：3x3hkg.com