火併厄瓜多爾搶分　荷蘭對辦捧上盤

世盃A組搶分戰，荷蘭火併厄瓜多爾，兩隊首輪同樣贏波，荷蘭兩球淨勝塞內加爾，厄瓜多爾亦贏東道主卡塔爾2比0，今仗勝方好大機會鎖定16強席位，和波對雙方出線亦有利，不過荷蘭近5次世盃對南美洲球隊4勝1和，專剋南美隊，上盤讓半一值捧。（Viu TV99、Now 618及616周六凌晨零時直播）

荷蘭首仗表現未算突出，與塞內加爾悶戰大半場，戰至最後階段先至憑加普打破僵局，補時階段再由卡拉臣攻入「燕梳球」，最終贏2比0，球隊闊別8年後重返世盃舞台，總算有個好開始。

呢場勝仗除咗兩名入球功臣，首個入球交出靚助攻嘅法蘭基迪莊，同埋門將安達斯諾柏嘅穩健把關能力亦都功不可沒，「橙軍」首仗表現對辦，加上佢哋對南美洲球隊數據極佳，今仗對厄瓜多爾贏面可看高一線。

厄瓜多爾射手有傷

上場揭幕戰，厄瓜多爾憑主力射手安拿華倫西亞梅開二度，以2比0擊敗卡塔爾，贏波過程雖然輕鬆，不過呢位贏波英雄今仗或因傷缺陣，令球隊整體攻力大打折扣。從另一角度睇，佢哋取勝原因來自對手太弱，今仗遇上歐洲一線球隊荷蘭先至見真章。

睇番佢哋世盃前嘅表現，6月起合共踢咗6場熱身賽，只錄得2勝4和僅入兩球，攻力未算突出，今仗面對荷蘭強攻，輸波都唔出奇。